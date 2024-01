NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädala teises pooles käivitub uus jõud: saatuse teeristil on võimalik teha oluline pööre

Kolmapäevööl kell 02.07 jõuab Päike trigooni Uraaniga, seega juba teisipäeva õhtutundidel võime kogeda midagi värskendavat ja inspireerivat. Võib tulla märk, et midagi uut on tulemas – see võib olla lihtsalt sisemine aimdus. Ent see annab lootust ja parandab enesetunnet. See päev võib näidata, et teatud takistused kaovad eest ning meil on rohkem vabadust, kui arvasime.

Lisaks on kolmapäeval veel Marss sekstiilis Saturniga, mis viitab, et aeg stabiliseerib meie tegevust ning isegi, kui liigume väga aeglaste sammudega, astume koguaeg üha edasi. Takistusi ei ole, tuleb olla lihtsalt kannatlik ning jätkata sellega, mis oluline. See päev on hea ka korra loomiseks ning oma tegevuskava etteplaneerimiseks. Ebatõhusaid ja tühiseid tegevusi on nüüd kergem lõpetada ja kõrvale jätta.

Neljapäeval kell 13.57 algab kuuloomine Kaljukitses 20°44’. See kuutsükkel saab olema justkui karmaline kokkuvõte möödunud aastast, mis nõuab veel vanade asjade lõpetamist, võlgade tasumist, kokkuvõtete tegemist ning näitab meile ära, mida tuleb teha, et jõuaksime päriselt oma elus uude ajajärku. Kuigi see kuutsükkel tuleb ühest küljest tõsine ja töine, kaasneb sellega ka justkui tõotus, et kui need asjad ära teeme, ootab ees midagi väga uut ja põnevat.