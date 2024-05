«USKUMATU SUMMA» Tallinnas elavat välismaalast šokeeris pangaülekande eest võetud kõrge teenustasu

Tallinnas elav ja finantsalal töötav Keeniast pärit naine sai suure üllatuse osaliseks, kui tema pangakontolt võeti maha 100 euro suurune summa Keeniast Eesti kontole tehtud rahaülekande eest. «On ennekuulmatu, et 60 eurose ülekande eest võetakse 100 eurot teenustasu,» ütleb ta. LHV esindaja selgitab, et Keenia on riskiriik ja erinevate sanktsioonide tõttu on riskiriikide maksete töötlemine tavapärasest aja- ja ressursimahukam.