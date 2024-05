VANUS ON KÕIGEST NUMBER! Miss Universe Buenos Aires tiitli võitis ajalugu teinud 60-aastane naine!

Missikuninganna, kes võitis maineka tiitli on La Plata jurist ja ajakirjanik. Pärast kooli lõpetamist valis ta oma elukutseks ajakirjanduse. Hiljem õppis ta õigusteadust ja temast sai haigla õigusnõustaja. Ta on töötanud nõustajana juba 30 aastat.

«Mul on hea meel esindada seda uut paradigmat iludusvõistlustel, me avame uue etapi, kus naised pole mitte ainult füüsiline ilu, vaid ka teine väärtuste kogum,» ütles Alejandra pärast võitu.

Proua Rodriguezele meeldib vabalajal reisida. Tema reisi pilte näeb tema Instagrami kontol. Samuti on naine välja öelnud, et ta on kassiinimene ning tal on mitu kassi.