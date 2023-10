NÄDALAPROGNOOS ⟩ Pingeline nädal viib meid päikesevarjutusse: ees on murdeline peatükk

Seejärel jõudis Veenus Neitsisse, tehes hilisõhtul ühenduse Must Kuu Lilithiga. See seis viitab, et mida me kõige rohkem ihaldame, see ei ole meile parajasti kättesaadav. Takistus seisneb liigses kriitikas - ükskõik kas iseenda või teiste suhtes. Selles energias on raske elu nautida, kõigel on kõrge hind. Murekoorem on liialt suur (kas iseenda või maailma pärast), et tunda rõõmu ilust enda ümber. Õhus on ärritav rahuolematus, võibolla ka tõrjutuse ja ilmajäetuse tunne.

Teisipäeval jõuab Veenus opositsiooni Saturniga, tuues kaasa veelgi kriitikat, probleeme ressurssidega ja külmenevaid suhteid. Võib juhtuda, et need, kes julgevad praegu kergust tunda, saavad teistelt korraliku peapesu. See on seis, mis keelab armastust, sotsiaalsust, lõbu ja naudingut. Südamed on millegipärast rasked ja koormatud. Sotsiaalsed situatsioonid hästi ei edene. See on ka klassikaline lahkumineku seis. On ka teine variant - nõutakse suurt tõestust ning töö tegemist. See on tammsaarelik «enne töö, siis armastus». Kujundlikult seisab siin süda silmitsi kiviga.