Masterchefi saate võitnud Ivarist sai pealinna uue restorani peakokk: see on päriselt väga raske töö

«Kuidas elu on muutunud... No näed, sina räägid siin minuga praegu, umbes nii ta tuleb,» vastas Masterchefi tiitli võitnud Ivari Vokk küsimusele, kuidas tal pärast saadet läinud on. «Inimesed helistavad, küsivad, kuidas süüa tega või mida toidu peale panna, tuleb vastata,» lisas ta muiates.