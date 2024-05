VIDEOD Kaksiktornid ja tagumikud: Dublini ja New Yorgi vahel avatud «portaal» suleti vaid mõni päev hiljem

Inimesed Iirimaal Dublinis vaatamas otselülitust New Yorki.

Kui alguses tundus otselülitus Dublini ja New Yorgi vahel vahva mõte, siis nüüd on kaamerapilt must, sest lehvitamise ja naeratuste asemel hakkasid iirlased newyorklastele näitama lisaks enda privaatsetele kehaosadele ka pilte põlevatest kaksiktornidest.