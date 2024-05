Maja üürinud pererahva sõnul on olukord aga sootuks teine: «Mul on sellest aastatepikkusest laimamisest villand! Viis aastat tagasi, kui me välja kolisime, olid tema enda sõnad, et kõik on korras,» ütleb kümme aastat maja üürinud pereema.