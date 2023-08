Nädala teisest poolest tuleb Jääral muutuda töisemaks ja asjalikumaks - võimalik, et saabuvad uued kohustused. Ent samal ajal on Jäära energia tavapäratult madal ja hägune ning ta ei saa kohe aru, kuidas oleks õige tegutseda. Üks olukord seoses lapse, romantilise partneri või loova projektiga nõuab ümber hindamist. Õnneks juba reedest saab Jäär paremale töölainele ning energia taastub. Pühapäeval on aga oht liiga palju oma õlule võtta või isegi haigestuda.