HUVITAV TEADA ⟩ Varjutuste periood tõestas end taas: hämmastavad kokkulangevused

Kahtlemata on väga kõnekas, et varjutuste perioodi jäi võrokeste kongress - see toimus kohe pärast päikesevarjutust Jääras. Kuuvarjutuse järel aga edastasid Nursipalu kaitsjad abipalve NATO peasekretärile.

Riigikogus aga hakkas opositsioon teostama obstruktsiooni - mis selle tulemused on, seda näitab aeg, kuid on päris selge, et poliitilisel tasandil on vaja suuri ja sügavaid muutusi.

Mõõt on saanud täis ka taluomanikel, kes ei mõista, miks riik justkui talude eksistentsi enam ei toeta.

Pettuse paljastamine

Igal varjutuste perioodil tuleb vähemalt üks suurem pettus välja. Seekord on luubi all MTÜ Slava Ukraini tegevus, kuna selgus, et rahvalt kogutud annetusi on kasutatud ära vääral otstabel - uurimisprotsess jätkub.

Muud märkimisväärsed muutused

Charles III krooniti viimaks kuningaks ning see toimus täpselt kuuvarjutuse päeva järel, mis ei ole sugugi juhuslik - sel teemal ilmub peagi eraldi lugu.

Elon Musk teatas viimaks, et on leidnud Twitterile enda asemele juhi. Huvitaval kombel on Elon Musk teinud kõik Twitteriga seotud otsused just varjutuste perioodidel - ka sel teemal tuleb eraldi lugu.

Kokkuvõtteks

Taaskord elu näitab, et varjutuste periood on aeg, mis nõuab suuremat ettevaatlikkust ja tähelepanu, kuna raputavad sündmused ei hüüa tulles.