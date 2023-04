TÄHESEISUD ⟩ Tagasivaade viimastele valimistele: tulevikuta tulemused

Saturn on seotud otseselt ühiskonna struktuuri, korra ja autoriteetidega. Pluuto on seotud jõudünaamikatega, ressursside jagamise ja võimuga. 23. märtsil väljus Pluuto viimaks Kaljukitse lõpukraadist ning sisenes Veevalaja alguskraadi, kuid tänu retrograadsele liikumisele jääb nende kahe vahele pendeldama veel kuni järgmise aasta sügiseni. Pärast 2024. aasta 19. novembrit on Pluuto teinud Kaljukitsega täielikult lõpparve ning pühendub ühiskonna transformeerimisele läbi Veevalaja märgi.

Valitsus, mis sai valitud, kannab paraku aga mineviku energiat. Võibolla ei oldud siin selleks veel valmis, mida tulevik tooma hakkab. Kui valimised oleks toimunud aga pärast 23. märtsi, oleks uus valitsus kujunenund väga progressiivseks ja kindlasti rahvaga rohkem arvestanud, kuidas see ka ei väljenduks. Pluuto Veevalajas annab jõudu just nimelt rahvale, aga Pluuto Kaljukitses annab jõudu vanale süsteemile.

Ent tervikpilt räägib, et praegune valitsus hakkab sümboliseerima mingisugust kriitilist lõppu Eesti poliitilises maailmas. On tõenäoline, et järgmised valimised saavad olema nii erinevad, nagu praegu on raske ette kujutada. Ent on karta, et käesoleva valitsuse käigus tehakse palju vigu ja möödapanekuid, mida tagasivaates ehk isegi piinlik ja valus tunnistada.

Paistab, et ka Kaja Kallase kosmiline soosing on drastiliselt vähenemas, kuna suur lahustaja Neptuun on asunud tegema pingeaspekti tema Päiksele ning see mõju jääb kestma vahelduva eduga veel paariks aastaks. Selle seisu all tavaliselt inimene ühel või teisel viisil eksib oma teelt. Suured illusioonid hakkavad purunema. Selle seisu eesmärk on inimese ego lahustada. Paistab, et see teekond on isegi juba alanud.