VARJUTUSTE PERIOOD KESTAB ⟩ Ülevaade senistest sündmustest: teravad hetked, mida muutuste aeg on juba toonud

Eelneval õhtul nähti plahvatust ka Kiievi lähistel, mida peeti võimalikuks langenud meteoriidiks.

Täpselt varjutuse päeval leidis aset aga suur ja traagiline põleng Tartus, milles hävis restoran La Dolce Vita.

Inimesed ja jõud vahetuvad

Siinkohal on huvitav, et just 20. aprillil valiti Tartu Ülikooli rektoriks uuesti Toomas Asser - see on väga võimas valimise aeg ning järelikult on tema selleks tõesti õige inimene.

Eleringi juhtiv Taavi Veskimägi teatas aga ootamatult, et kavatseb panna ameti maha - sellised otsused tulevad välja tihti varjutuste perioodil.

Urmas Vaino teatas, et teeb suure kannapöörde ning loobub teletööst - jällegi, ajastus selleks on väga tähenduslik.

Kõige suurem lüke toimus ilmselt aga USA-s, kus populaarseim uudistekanal Fox News vallandas oma staarankuri Tucker Carlsoni. Mis selle otsuse tagapõhi ja tulemused on, seda näitab aeg, ent see sündmus on täiesti varjutuste perioodi mastist.

Ungaris aga vabastati relvajõudude ülem ilma igasuguse selgituseta ametist, samal ajal kui Colombia president Gustavo Petro teatas, et vahetas välja seitse ministrit.

Rahutused ja protestid