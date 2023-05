VIDEO PÕLENGUST ⟩ Tallinna kesklinnas põles kortermaja rõdu. «Ei osanud kohe nagu reageerida...»

Neljandal korrusel elav naine nendib, et teisel korrusel puhkenud tulekahju oli niivõrd suur, kuid maja häiresignaal tööle ei läinud. «Inimesed kõik juba magasid ning vingugaas oli juba tubadesse jõudnud,» räägib ta, lisades, et kui nad abikaasaga suitsu märkasid, panid nad oma korteri aknad kinni ja jooksid välja.

Naine meenutab, et mingil hetkel jooksis õue noor meesterahvas, kes käitus olukorras väga adekvaatselt. «Ta virutas koridoris olevale häiresüsteemile, et see tööle hakkaks. Seejärel läks kogu maja häiresse, kuid see kõik oleks väga õnnetult lõppenud, kui häire poleks tööle läinud, sest inimesed magasid.»