Skandaalne paljastus: meediamogul vaigistas prints Williami tohutu summaga

Prints Harry on võidelnud kohtus Associated Newspapersiga ja nüüd andis ta kohtusse Austraalia-USA meediamoguli Rupert Murdochi NGNi grupi.

Harry puhul on asi selles, et ta süüdistab ajalehti pealtkuulamises, ajakirjanikud pääsesid häkkimise kaudu ligi tema telefonivestlustele. Harry sõnul on ajakirjanikud kasutanud teisigi kahtlaseid meetodeid, mille abil on näiteks välja selgitatud ta naise Meghani sotsiaalkindlustusnumber.