MERKUURI RETROGRAAD ⟩ Segadust tekitava perioodi tulemused saavad olema väga produktiivsed: paremad lahendused on ees

Ent see aeg on tõesti hea selleks, et varasemaid plaane ja otsuseid analüüsida ja ümber teha. Samuti võiks nüüd viia lõpuni kunagi varem alustatud projektid ja ideed, mis mingil põhjusel olid jäänud ootele.

Kui suhetes on probleeme või teemasid, millest pole olnud mahti rääkida, kuid mis mõjutavad suhte kvaliteeti, siis nüüd on aeg nendega tegeleda. Allasurutud probleemid tulevad sel ajal ise esile just selleks, et nendega viimaks ometi tegeldaks. Mida rohkem inimene püüab neid lahendamata küsimusi vältida, seda suuremat segadust ja probleeme Merkuuri retrograad kaasa toob.

Retrograadse Merkuuri üks positiivne omadus seisneb selles, et teele võivad sattuda vanad sõbrad ja tuttavad – on võimalus taaskohtuda ning vestelda inimestega, keda pole ammu näinud. Eesmärgiks ei pruugi olla muud kui meenutus ja tänutunne minevikus jagatud kogemuste eest.

Mida toob kaasa seekordne Merkuuri retrograad?

Merkuur pöördus retrograadseks Sõnni 16. kraadis ning liigub tagasi Sõnni 6. kraadi. Kuna seekordne Merkuuri retrograad jääb püsivasse maamärki Sõnni, toimub mõttesuundade muutumine aegalsemalt, kuid püsivamalt.

Mõtlemine ja ka käeline tegevus võivad muutuda kohati isegi päris kohmakaks ning «juhtmed» erakordselt pikaks. Ent see on vajalik, et teatud teemad võimalikult baastasandil selgeks saaksid. See Merkuuri retrograad õpetab realistlikumalt, praktilisemalt ja konkreetsemalt mõtlema ja end väljendama.