Olen varem varjutuste perioodist palju kirjutanud ning kõige olulisem, mida selle kohta teada, on see, et varjutuse periood korraldab teatavad jõud ja suunad maailmas ümber ning toob sisse uue info ja liikumised, mis on aluseks järgmise kuue kuu jooksul toimuvale arengule. Sel ajal saabub n-ö kosmiline tõuge, mis annab sündmustele võimsa kiirenduse ja väe. Kõik, mis leiab aset varjutuste perioodil, on kosmilises plaanis korrektne ja vajalik, isegi kui seeinimestele ei meeldi.