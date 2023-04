Tartus põlengu tekke ajal La Dolce Vitas einestanud mees: suitsu polnud, aga inimesed hakkasid majast väljuma

Tartu kesklinnas Kompanii tänaval põles restorani La Dolce Vita hoone, kirjutab Tartu Postimees. Hoones on veel ka vesipiibu- ja kokteilibaar ning osa ruume on ka Tartu linnaraamatukogu kasutuses. Katusekorrusel, kus asub peamine tulekolle, on teadaolevalt ka mõned korterid.