UUS INFO ⟩ Kadunud poissi Martinit nähti viimati 26. septembril Aegviidus, alustatakse maastikuotsinguid

2. oktoobri seisuga: Info kogumise käigus ja tänu mitmele SA Kadunud infotelefonile helistajale on saadud kinnitust infole, et 19-aastane Martin jõudis esmaspäeval, 26.09.2022 Aegviidu alevikku ja liikus raudteejaama piirkonnas kell 21.00. Tema edasise liikumissuuna kindlaks tegemiseks alustab SA Kadunud OPEROG otsingugrupp kell 13.30 maastikul Martini otsimisega suuremat otsingut. Palutakse kõigi inimeste abi, kes 26.09.2022 peale kella 21.00 allpool kirjeldatud noormeest koos suure seljakoti ja spordikotiga Aegviidus on näinud.