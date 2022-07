PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 15. juuli: Kaalud võivad saada vastuse olulisele küsimusele, Ambur peab rohkem lähedastele keskenduma

Jäär

Keegi perest üritab nina sinu armusuhetesse toppida. Ehkki lähedaste arvamus on tähtis, pea meeles, et isikliku elu asju otsustad ikka ise.

Sõnn

Häid mõtteid on küll palju, ent on karta, et laiskus ei võimalda nende teostamist. Üle kõige tahad elu nautida, puhata ja mängida.

Kaksikud

Lastega koos töö tegemine on parim kasvatusviis, mille kaudu õpetada kohusetundlikkust. Ühtlasi ka seda, et töö võib olla põnev ja lõbus.

Vähk

Eluterve annus enesekesksust tuleb kasuks. Ent praeguse Merkuuri ja Päikese ühendusega võib kaasneda liigne iseteadlikkus.

Lõvi

Sinuni jõudnud info on vastuoluline, ürita seda kainelt analüüsida. Karta on, et sa ei saagi praegu veel teada täielikku tõde.

Neitsi

Rahaasjus ei tasu kuulata sõprade soovitusi. Mõistagi soovivad nad parimat, ent nad võivad oma teadmisi finantsvallas üle hinnata.

Kaalud

Satud olema õigel hetkel õiges kohas või juhuslikult kuulma pealt teiste inimeste vestlust, nii saad vastused oma küsimustele.

Skorpion

Sul võib tekkida ideid puhkuse veetmiseks. Üks asi on aga kõrgelennuline mõtlemine, tegelik elu võib olla sootuks teistsugune.

Ambur

Pühendu kodule ja lähedastele: ei maksa neid omapäi jätta ja ennastunustavalt töösse sukelduda. Perega võta ette midagi seikluslikku.

Kaljukits

Sinu ootused ja lootused kallile inimesele on kõrgendatud. Küllap usud endasse ja arvad, et partnerile on lihtne mõju avalda.

Veevalaja

Kui on vaja rahaasju ajada, võta see ette pärastlõunal. Siis oled kiire õigeid võimalusi märkama. Hommikul hoidu äritehinguist.

Kalad