HOLLYWOODI NAERATUS Silvia Ilves sai Türgist uued hambad: olen väga õnnelik ja rahul

Tšellist Silvia Ilves jõudis reede õhtul tagasi Türgist, kuhu reisis selleks, et läbi teha hambaprotseduur, mis kinkis talle särava naeratuse. Ilves räägib Elu24-le, kuidas protseduur välja nägi ning kui pikk garantiiaeg hammastele anti. «Mul oli hirm, aga see kõik on seda väärt. Kindlasti on vaprust vaja, et vastu pidada,» ütleb ta.