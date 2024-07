OLED NENDE SEAS? Nendel kuupäevadel sündinud inimestel on ees palju õnnestumisi

Päike Lõvis on jõudnud ühte rütmi Marsiga Kaksikutes ning nende vahel moodustub harmooniline aspekt sekstiil, mille mõju kestab kuni 29. juulini. See taevaseis tekib aastas korra ning lisab tavaliselt jõudu, vastupidavust ja osavust, mille tulemusel võib kogeda oma ettevõtmistes rohkem õnnestumisi. Sel ajal tasub olla aktiivne ja tegutseda.

Eriti kasulik on see inimestele, kes tahavad arendada oma füüsilist vormi või alustada mõne uue tervist toetava praktikaga. Ent see on suureks boonuseks ka olukordades, kus on vaja lükata käima tegevusi, milleks seni pole jätkunud jõudu, valmisolekut või motivatsiooni.