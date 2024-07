VIDEOINTERVJUU Telemees Jüri Pihel avab olümpiamängude avatseremoonia telgitaguseid: kõmu käib, et maailma tuntuimad on kohal

«See on täis üllatusi, erakordseid visuaalseid lahendusi ja kui enamikul juhtudel on olümpiamängudel kogu aeg sportlased käinud mööda staadionit ringi, lipud ees, sildid järel, siis sellel aastal me ootame sellist laevade paraadi Seine'i jõel. See on 7 km pikk, seal on fantastilisi esinejaid ja kõmu käib, et maailma tuntuimad on kohal ja sellist Prantsuse spetsiifilist espriid peaksid nad esitama,» avas Pihel olümpiamängude avatseremoonia telgitaguseid.

Telemehe sõnul on olümpiamängud tervikuna tõenäoliselt kõige keerulisem televisiooniülekanne üldse, sest alasid on palju ja iga ala on erinev. «See hulk inimesi, kes seda seal toodab maailma jaoks, see on pöörane,» märkis Pihel ja lisas, et ka Eestist on Pariisis kohal 15 operaatoriga tiim eesotsas režissöör Marek Miiliga, kes töötavad selle nimel, et jooksualad ekraanile jõuaksid.

Jälgi ka «Olümpiastuudiot»

Samamoodi on töö juba nädalaid käinud Kanal 2 ja Pariisi erinevate punktide vahel, et tagada kõik vajalikud ühendused. Eesti televaatajal aitab lisaks spordiülekannetele olümpiamelu kohale tuua ka Kanal 2 otsesaadete sari «Olümpiastuudio», mida hakkavad vedama saatejuhid Mart Mardisalu, Madis Kimmel, Eeva Esse-Sõõrumaa ja Keili Sükijainen.

«On kaks valikut – kas «Olümpiastuudiot» teevad spordikommentaatorid või ajakirjanikud, meie valisime ajakirjanike tee. Sellel on ka põhjus, sest head reporterid, head kommentaatorid on eetris võistluste ajal, aga võistluste vahepausidel on stuudios ajakirjanikud, kes esitavad neid küsimusi, mida küsiks televaataja ja mida spordimehed ja -naised peaksid võibolla iseenesestmõistetavaks,» põhjendas Pihel.

Saatesse on telemehe sõnul oodata külalisi seinast seina: spordiideolooge, spordist kõnelejaid, sportlasi, endisi sportlasi, treenereid, sportlaste pereliikmeid. «Kõige põnevam on kindlasti see, et kui mõni Eesti sportlane võidab medali, siis väga tõenäoline on, et meie püstolreporter on samal ajal kaameraga tema vanemate või vanavanemate juures ja me näeme päriselt, mis selle tippsportlase kodus toimub,» lisas ta.

Vaata muhedat intervjuud ka videost, mille lõpus paljastab mees, kui mitu tundi päevas ta ise teleri ees plaanib veeta: