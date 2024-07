Neljapäeval, 25. juulil postitas muusik Mölder, et on leidnud endale uue kodu koos ammuse sõbranna Diana Klasiga. Postituses seisab tänukiri: «Südamlikud tänud kõikidele, kes jagasid ja aitasid! Oleme end imelises pesas sisse seadnud.»



Kerdo Mölder on armastatud laulja, kes on olnud varem kihlatud Priidu Heinroosiga, kui nüüd veedab aina rohkem aega Klasiga. Mitu korda on spekuleeritud, kas Mölder ja Klas on nüüd paar.