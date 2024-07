REKLAAM JA TEGELIKKUS Viljandlanna pidi perele tellitud toidu ära viskama: 63 eurot läks otse prügikasti

Lisaks sellele, et tellimus pea 45 minutit hilines, oli osa toidust kotis ümber läinud ning avanenud vaatepilt näis kõike muud kui isuäratav. «See võib olla ka kulleri teema, et selline segadus ja võikana kilekotti valgunud,» ütleb ta. Toitu proovides selgus Liisa sõnul, et söögikõlbulik see pole.

Liisa Facebooki postitusele on vastanud mitmed viljandlased, kellel on Munaliga positiivne kogemus. Näiteks kirjutab Paul, et Nepaali ja Tai karrid on seal parimad, mida Viljandist saab. «Ja uskuge mind, ma olen oma elus neid erinevatel maadel palju söönud. Kokk on seal sama juba mitmeid aastaid. Ja hea toidu ja teeninduse saamise trikk on see, et tuleb ise kohapeale minna, suhelda, veelkord suhelda ja püsikaks saada, kelle tuleku üle kokk rõõmustab ja tahab sulle ainult head asja teha,» ütleb ta.