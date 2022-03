Ärinaine Kristel Kruustük naaseb perega kodumaale: kartsin meie turvalisuse pärast

Eesti noorim miljonär Kristel Kruustük teatas ühismeedias, et neli kuud kestnud reis Lõuna-Aafrikas on lõppenud. «Homme lendame tagasi Eestisse!»

Naine tunnistas, et kõhkles, kas tegu on üldse õige otsusega. «Kuni eelmise nädala lõpuni ei olnud ma tegelikult kindel, kas see oleks meie pere jaoks õige samm. Ma kartsin Eesti pärast. Ma kartsin Euroopa pärast. Ma kartsin meie turvalisuse pärast,» tõdes ta.

«Kuid näen Ukraina rahva jõudu ja väge ning rahvaid üle kogu maailma kokku tulemas, et üksteist toetada, teeb mind nii lootusrikkaks. Kurjusel pole siin maailmas kohta.»

Lisaks jagas Kruusük Will Smithi mõtet: «Hirm ei ole tõeline. Ainus koht, kus hirm võib eksisteerida, on meie mõtted tulevikule. See on meie kujutlusvõime toode, mis paneb meid kartma asju, mida praegu ei eksisteeri ega pruugi kunagi eksisteerida. See on peaaegu hullumeelsus. Ärge saage minust valesti aru, oht on väga reaalne, aga hirm on valik.»

Kruustük tunnistas möödunud nädalal Instagramis, et Ukrainas toimuv on põhjustanud meeletut ärevust.