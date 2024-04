Kirsti Timmeri abiga leiti üles kadunud lemmikloom: ju siis tegi koer minuga koostööd

Timmer ütleb, et lugu juhtus teises Eesti otsas. «Nägin väga selgelt kus loomake on, mis ja kes teda ümbritsevad. Alati nii hästi ei lähe, aga selle loo puhul oli pilt korrektne, ju siis tegi koer minuga koostööd.»

Pühapäeval sai Kirsti rõõmustava kirja koeraomanikelt: nende lemmikloom on leitud. «Täpselt sellisesse kohta ja selliste inimeste juurde ta jõudnud oligi. Koera omanikud said sihi kust otsida,» ütleb Kirsti, keda koeraomanikud siiralt tänasid. «Südamest tänulik oma esivanemate verele ja mind aitavatele jõududele,» ütleb selgeltnägija.

Timmer lisab, et üpriski palju pöördutakse tema poole küsimustega just kadunud inimeste kohta ja päritakse aru, et miks ta ei aita. «Olen aidanud, üks memmeke elusa ja tervena nii ka leitud pere poolt, aga selle pere suust ei tulnud isegi sõna «aitäh». Öeldi: «oligi seal!». Muidugi oli see pere ka põhjus miks memmeke metsa surma ootama läks...»