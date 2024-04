«Ma ei suuda seda uskuda!» Eesti fitnessisportlane Kaisa Kuusnõmm triumfeeris Austraalias toimunud võistlustel

Austraalias Perthis elav 33-aastane Eesti fitnessisportlane ja toitumisnõustaja Kaisa Kuusnõmm on oma elu 24 000 Instagrami jälgijaga jaganud juba mitu aastat. Viimastel kuudel on Kaisa aga pühendunud lavavormi saavutamisele ning ausalt rääkinud ka väljakutsetest, mis kauni keha saavutamise taga on.