Ameeriklased teevad enda Eurovisiooni

Ameeriklaste Eurovisiooni saatejuhid on räppar Snoop Dogg ja laulja Kelly Clarkson.

Tänavu 66. korda toimuv Eurovisioon on jäänud silma ka ameeriklastele ning nüüd hakkavad nemadki korraldama oma suurejoonelist lauluvõistlust. Saatejuhid on juba valitud ning nendeks on räppar Snoop Dogg ja laulja Kelly Clarkson.