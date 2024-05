ELU KESET VETT Tuuli Roosma pere seikleb uppuvas linnas ning läheb kaks ööd-päeva kestvale reisile ülerahvastatud laevas

Indoneesia on maailma suurim saareriik, kus elab 277 miljonit inimest. Siinne keskne saar Jaava on maailma üks tihedamini asustatud piirkondi, Jaava saarel asub ka Indoneesia pealinn Jakarta, mis on kuulus maailma kõige suuremate ummikute poolest. See on ka maailma kõige suurem vajuv linn. Linna põhja osas, kus Tuuli oma perega peatub, vajub linn kuni 25 sentimeetrit aastas, nii et nelja aastaga vajub linn meetri võrra. Linna kaitsevad suured tammid, kuid need sageli lasevad läbi või purunevad. Tänaseks on juba 40 protsenti Jakartast allpool merepinda.