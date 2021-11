Fotodel on näha mitut sinist ringi, mis moodustavad tundmatu lendava objekti. Fotograaf arvas alguses, et see võib olla SpaceXi Endeavouri kapsel, mis tõi Maale tagasi neli astronauti, kes olid 200 päeva rahvusvahelises kosmosejaamas (ISS), teatab livescience.com.

Üsna kiiresti tegid ameeriklastest sotsiaalmeedia kasutajad Šveitsi fotograafile selgeks, et see ei saanud olla SpaceXi kosmosekapsel, kuna see maandus Mehhiko lahte, mis on Šveitsist 8000 kilomeetri kaugusel.