VIDEO ⟩ Lasnamäel ründas alasti mees politseinikke noaga

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Urmet Tambre kinnitusel sai politsei teisipäeva lõunal teate korrarikkujast. «Punasel tänaval on alasti mees, kellel on käes pudel ja nuga ning teatajal tekkis kahtlus, et inimene võib vajada abi,» täpsustas ta väljakutset.