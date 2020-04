Kriitilises seisundis koroonapatsientide pööramine kõhuli on päästnud elusid

Ekspertide sõnul tuleb nad kõhuli pöörata, sest siis pääseb hapnik paremini kopsudesse. Kui patsient on selili, siis keharaskus raskendab hapniku jõudmist hingamisorganitesse, teatab cnn.com.

«Pannes patsiendi kõhuli, avanevad inimesel need kopsu osad, mis varem selili olles olid keharaskuse tõttu kokku surutud,» selgitas USA Massachusettsi Northwell Health haigla intensiivravi osakonna juhtivarst Kathryn Hibbert.

Sama haigla intensiivraviarst Mangala Narasimhan lisas, et koroonapatsientide kõhuli asetamine on andnud häid tulemusi ja päästnud elusid.

Ta lisas, et viirushaiguse Covid-19 patsientidel on äge respiratoorse stressi sündroom, mis võib tuua kaasa surma. Sama sündroomi esineb ka gripi ja kopuspõletiku korral.

Prantsuse arstid avaldasid seitse aastat tagasi teadusartikli, mille kohaselt on ägeda respiratoorse stressiga ja hingamisaparaadi all olevatel patsientidel suurem tõenäosus ellu jääda, kui nad on pandud kõhuli.