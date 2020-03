AMETLIK OTSUS ⟩ Järgmise aasta Eurovisioonile tänavuste lauludega ei saa

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula teatas aga 18. märtsil, et Eestit esindama valitud Uku Suviste (looga «What love is») järgmisel aastal Eurovisioonile ei pääse. «Väga kahju! Eriti Uku ees. Kahjuks on samas situatsioonis kõikide osalevate riikide «koondised», aga see kõik on mitte meist sõltuv.»