Koroonakriis on meelelahutusmaailmas tekitamas tõelist kaost ja teiste suursündmuste kõrval jääb esimest korda ajaloos ära ka viimased 65 aastat rahvast rõõmustanud Eurovisioni lauluvõistlus. Fännid on murtud, ent kuidas tunnevad end konkursil osalema pidanud artistid ja mis saab edasi?

Kuigi EBU ametlikus teates seisab, et referentgrupp ja osalevad ringhäälinguorganisatsioonid peavad veel omavahel arutama, mis saab tänavustest võistluslugudest ja artistidest, siis mitmed riigid on juba välja hõiganud, kes saavad uuel aastal uue võimaluse ning kes mitte.



Eesti / Uku Suviste



Uku Suviste tunnistas «Ringvaatele» antud intervjuus, et tal on kahju, kuid loodab, et tänavused europalad elavad kuulajate südametes edasi. «See samm praeguses olukorras oli ainuõige ja juba natuke etteaimatav,» arvas laulja siiski.



«Kas ma olen õnnetu? Loomulikult olen natukene,» nentis ta. «Mina olen aga pisike mutrike. Pigem tunnen tänu- ja kahjutunnet nende inimeste vastu, kes selle sellele loole kaasa elasid ja hääletasid,» lisas Suviste.



«Väga kahju! Eriti Uku ees. Kahjuks on samas situatsioonis kõikide osalevate riikide «koondised», aga see kõik on mitte meist sõltuv,» lausus Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula Elu24-le. «Meie töö on igapäevane ning korraldus Eesti Laul 2021 osas algas juba selle aasta alguses.»

Tomi Rahula ütleb, et Uku oli, on ja jääb Eesti muusikaajalukku: «Ka Eesti Laulu võitjana, kes ei pääsenud Eurovisionile... aga see pole meie otsus ja seda arusaadavatel põhjustel ehk ka kõik mõistavad. Tuleviku osas on nii, et Eesti Laul on suurim muusika teleproduktsioonisaade, mis on loodud kõikidele Eesti heliloojatele, artistidele ja televaatajatele. See on ka ühtlasi suurim Eesti Televisiooni projekt ning ka Eesti muusika saab tänu Eesti Laulule igal aastal mitmekümne loo osas rikkamaks, ja seda ka aastal 2021.» Rahula sõnul on Uku alati oodatud konkursile tagasi.



Rahula teatas «Ringvaate» otse-eetris, et Uku on igal juhul Eesti Laul 2021 poolfinaalis. Seda juhul, kui laulja kavatseb ükskõik mis looga osaleda.



Tomi Rahula Eesti Laul 2020 pressikonverentsil. FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Fännide meelest pole aga koht järgmise Eesti Laulu poolfinaalis piisav lohutus ja Facebooki on loodud lausa eraldi grupp nimega Uku Suviste 2021 Eurolaulu võitjaks.



Holland / Jeangu Macrooy

«Tere kõigile, olen just kuulnud, et Eurovisioni lauluvõistlus on selleks aastaks tühistatud ja lükatakse järgmisse aastasse. See tundub ebareaalne – olin oma meeskonnaga nii heas voos. Ettevalmistused kulgesid hästi ja samamoodi nagu paljud teisedki, ootasin konkurssi väga. Praegu on aga veel midagi tähtsamat: kõigi tervis ja heaolu. Seega mõistan otsust täielikult. Kasutan eelseisvat perioodi puhkamiseks ja loodetavasti hiljem sel aasta, hea tervise juures, võime kõik oodata imelist Eurovisionit. Koos #TeamJeanguga. Täname AVROTROSit toetuse eest. Praegu tahaksin soovida teile kõigile jõudu ja haigetele inimestele head taastumist. Saage ruttu terveks ja hoolitsege üksteise eest!



Jeangu Macrooy esindab Hollandit ka järgmisel aastal.

Prantsusmaa / Tom Leeb

«Hei kutid. Nii nagu teie, kuulsin ka mina Eurovisioni lauluvõistluse tühistamisest. Olen muidugi esimesena pettunud,» tunnistas Tom Instagrami storys. «Saan aga asjaolusid arvesse võttes sellest täielikult aru. Tervis ennekõik. Ma tahtsin teile öelda, et tunnen kaasa avalikkusele, inimestele, vaatajatele, kes tahtsid sellel ilusal Eurovisioni õhtul osaleda. Ärgem aga unusta ülemaailmseid väärtusi ja solidaarsust, mis meid muusika kaudu ühendab. Ärgem unusta seda. Püsi kodus. Hoolitse enda ja teiste eest. Ja siis kuula muusikat. Kuula muusikat, sest ta on meie igapäevane liitlane. See on väga oluline. Jään suhtlusvõrgustikesse. Ühendatuna. Saadaval. Ja ma valmistan teile ette toredaid asju. Varsti näeme.»

Saksamaa / Ben Dolic

«Kuulge, ma olen Eurovisioni ühistamise pärast täiesti murtud, kuid praegust olukorda silmas pidades on see ainuõige tegu. Tervis on kõigest hoolimata alati esikohal. Neil rasketel aegadel peame selle kriisi ületamiseks üksteise eest hoolt kandma ja kokku hoidma. Palun hoidke end ja püsige kodus! Aitäh toetuse eest! Ma armastan teid kõiki!»

Itaalia / Diodato

«Mul on Eurovisioni ärajäämise pärast tõesti kahju Carousel Records ja RAI tegid viimastel nädalatel palju tööd ning me olime ellu viimas kõiki nende ilusaid ideid. Paraku elame me traagilisel ajal täis raskusi ja ma olen veendunud, et esmatähtis peaks olema kõigi kodanike tervise kaitsmine. Ainult siis, kui sellest pimedast hetkest üle saame, on meil võimalik naasta, et kogeda selliste sündmust õige kerguse ja rõõmuga.»

Hispaania / Blas Cantó

«Mõni päev tagasi laadis keegi üles selle pildi minu karjäärist, mis oli seotud ka Eurovisioniga, nii et tahan tänada kõiki, kes mulle oma toetavaid sõnumeid saadavad. Loodan, et see juhtub varsti ja me saame üksteist kallistada tugevamini kui kunagi varem. Olen toeks kannatanud inimestele ja nende peredele.»



Blas Cantó saab järgmisel aastal uue võimaluse oma kodumaad Eurovisionil esindada.

Suurbritannia / James Newman

«Olen loomulikult täiesti löödud, et ei saa sel aastal Eurovisioniks Rodderdami minna, kuid toetan täielikult EBU otsust, sest neil enneolematutel aegadel on võrdselt tähtis kõigi turvalisus – nii artistide ja delegatsioonide kui ka fännide. Tänan kõiki senise toetuse ja lahkete sõnumite eest. Annanteile Instagramis mõned kontserdid ja kohe, kui olukord on veidigi selginenud, olete ka teie asjadega rohkem kursis. Hoidke end kõik!»

Austraalia / Montaigne

«Peidan end uudiste eest. Andke üks hetk.»

Valgevene / VAL

«Kallid sõbrad! Tahame tänada teid kõiki hämmastava toetuse eest sel raskel päeval – igat Eurovisioni fänni ja osalejat. EBU pidi tegema raske valiku konkursi edasilükkamiseks aastani 2021. Loodame, et iga artist, kes valiti oma riiki esindama sel aastal, pääseb ka järgmisele Eurovisionile. Praegu pole teada, kas laule hakatakse muutma või mitte. Igatahes ootame me uute laulude kirjutamist ja produtseerimist!»

Iirimaa / Lesley Roy

«Asutsin looga »«Story of My Life» Eurovisioni võistlustulle, et levitada sõnumit, et meil on võimalik üle saada raskustest siin elus ja me saame taas olla võidukad. Peame jätkama endasse uskumise ja ülendatud olekuga – eriti siis, kui tunneme end lööduna. Toetan jätkuvalt neid, kes tahavad oma lugusid rääkida ja neid, kes on piisavalt vaprad, et mitte alla anda. Olen jätkuvalt vapper ja jätkan oma loo rääkimist.

Tahan tänada korraldajaid selle eest, et nad on teinud palju tööd, et nii raske otsus langetada ja seada esikohale inimeste turvalisus. Tahan toetuse eest tänada inimesi Iirimaal ja üle kogu maailma – see tähendab minu jaoks nii palju. Vastan alati uhkusega kutsele esindada oma kaunist riiki Iirimaad ükskõik mis aastal! Tunnen kaasa nii kaasartistidele kui ka Eurovisioni fännidele. Armastame ja toetame üksteist ka edaspidi ning just selle sideme kaudu saame me kõik üheskoos tugevamaks.»

Leedu / The Roop

«See on väga kurb; me ei saa seda eitada. Kuid tervis on igasugustest võistlustest tähtsam. Lubame, et me ei lase käsi alla ning jätkame oma laulu ja tantsu propageerimist üle kogu maailma. Praegu hakkab laul jõudma välismaistesse raadiojaamadesse. Märkasime, et «On Fire» on väga menukas ja selle tee inimeste südamesse alles algab,» lausus bändi ninamees Vaidotas Valiukevičius.

Bänd kutsub kõiki üles ühtseks jääma. Püsima karantiinis ja levitama head tuju loo «On Fire» saatel nii oma kodudes kui ka rõdudel tantsu lüües.

«Meil õnnestus luua midagi, mis ühendaks inimesi ja levitaks positiivsust. Praegu on seda väga vaja. Ja pidage meeles, et laulule ei anna tähendust mitte võistlus, vaid kuulajad. Nii saab igaüks meist olla «On Fire» suursaadik ja seda edendada,» ütleb trummar Robertas Baranauskas.

«Sel aastal hinnati Leedut väga kõrgeks ja see on juba omaette saavutus. Tõestasime juba, et võime olla silmapaistvad, vaprad, professionaalsed ja tipus. Soovime, et kõik jääksid oma elus selliseks,» lisas kitarrist Mantas Banišauskas.

Põhja-Makedoonia / Vasil

«Ükskõik, mis ka ei juhtuks, hoia näol oma siirast naeratust. Me peame kuulama ja nägema tõde ning ühinema – nüüd rohkem kui kunagi varem! Mu süda, naeratus, energia ja armastus kuulub teile kõigile. Me peame (virtuaalselt) kokku hoidma.»

Venemaa / Little Big

«Kindlasti olete kuulnud, et Eurovision 2020 on COVID-19 leviku tõttu tühistatud. Meil on väga kahju ja me eeldame, et see on ainuõige otsus, mida sellises olukorras langetada. Saime pärast meie osalemise välja kuulutamist palju toetust oma fännidelt üle kogu maailma. Täname igaüht, kes on kuulanud meie lugu, vaadanud selle muusikavideot uskunud meie triumfi! Laskem päris viiruse ohtust hoolimata corUNOviirusel jätkuda!»

Sloveenia / Ana Soklič

«Saime täna ametlikult teada, et Eurovisioni lauluvõistlust Rotterdamis tänavu mais kindlasti ei toimu. See on kahetsusväärne, kuid olukord Euroopas ja maailmas ei võimalda sellistel sündmustel toimuda. Minu koostöö Eurovisioniga ja loo «Voda» saatus pole hetkel veel teada. Sloveenia RTV teavitas mind, et lähipäevil ootavad nad Eurovisionit korraldavalt Euroopa Ringhäälingute Liidult lisajuhiseid. Ja siis vaatame koos ning otsustame, kuidas edasi minna. Kindlasti avalikustame lähipäevil «Voda» euroversiooni nagu plaanitud ja loodame, et see teile meeldib. Kuni selle ajani… Jäägem terveks, jääge koju! Kõik on hästi!»

Rootsi / The Mamas

«Muidugi me austame tehtud otsust. Praeguses kriisiolukorras, kus me kõik oleme, on probleem suurem kui tõsiasi, et me ei saa Rotterdami minna. Loomulikult on meil isiklikul tasandil uskumatult kahju, et meil ja meie laulul ei lubata nüüd pärast Rootsi võistluse võitmist maailma suurimal muusikakonkursil võistelda. Ootasime nii väga, et saaksime Rootsit esindada. Loodame, et inimesed jätkavad meie laulu kuulamist. Me saame koos mägesid liigutada ning tänsel päeval, kui kõik peavad vastutust võtma ja tegema õigeid asju, on tegemist eriti asjakohase sõnumiga. Kui me aitame sel raskel ajal üksteist, võib sellest lõpuks midagi head tulla. Mõtleme korraldajatele, kes on kõvasti vaeva näinud. Hoolitsege üksteise eest!»



Sarnaselt Eestile, on ka rootslased otsustanud järgmisel aastal konkursi Melodifestivalen vahendusel endale uus eurolaulik leida.

Aserbaidžaan / Efendi

«Praegust COVID-19 olukorda arvesse võttes, tuli Eurovisioon 2020 järgmisele aastale edasi lükata. Hoian teid jooksvalt kõigega kursis. Täname toetuse eest ja püsige lainel!»

Belgia / Hooverphonic

«Meil on küll aset leidnud sündmusteahela pärast kahju, kuid samas me täielikult mõistame ja toetame EBU ostust Eurovisioon 2020 ära jätta. Maailma tervis, ohutus ja turvalisus on ja peaks alati olema igaühe peamine prioriteet. Soovime avaldada sügavat kaastunnet kõigile asjaosalistele ja täname kõiki inimesi, kes riskivad igapäevaselt oma eluga, et teisi aidata ja ravida. Loodetavasti saadame teile varsti Eurovisioni kohta positiivseid uudiseid teatada! Seni olge terved, olge turvalised ja olge positiivsed!»

Horvaatia / Damir Kedžo

«Eurovisionil esinemine on täitumist ootav unistus ja ma ei jõua oodata, et saaksin ühel päeval sellel suurel laval seista ja laulda. Tavaolukorras on Eurovision muusikarõõm, mida naudib Euroopa ja suurem osa maailmast. Sõud jälgib keskmiselt 180 miljonit inimest, kes naudivad muusikat ja selle mitmekesisust, kultuuri ning see on ka Eurovisioni võlu. Tingimused, milles maailm praegu on, pole ei rõõmsameelsed ega optimistlikud – need on hirmuäratavad ja esmatähtis on säilitada meie endi, oma lähedaste ja kõigi meid ümbritsevate inimeste tervis. Seetõttu olen tühistamise poolt ega jõua pandeemia lõppu ning Rotterdamis 2021. aasta Eurovisionil esinemist ära oodata. Armastan teid kõiki. Olge tublid!»



Horvaatia on kinnitanud, et Damir Kedžo esindab riiki ka järgmisel aastal.

Küpros / Sandro

«Jumal õnnistagu ja kaitsku teid kõiki!» lausus Sandro Instagrami storys. «Aga palun tehke mulle teene ja püsige tervetena ning hoolitsege nii enda kui ka end ümbritsevate inimeste eest! Me saame sellest võitu, ma luban. Palvetan teist igaühe eest! Palju armastust ja näeme varsti!»

Iisrael / Eden Alene

«Nüüd on see päris. See on masendav. Ma ei suuda uskuda, kui palju see seesmiselt haiget teeb,»tunnistas Eden teleintervjuus. «Aga see on okei. Ma ei rääkinud veel [oma emaga]. Mul polnud selleks aega. See nagu lihtsalt juhtus. Aga ei, see on ok, ma räägin temaga. Ma räägin oma peigmehega. Kõik saab korda.»

Malta / Destiny

«Minuni jõudis just uudis, et selle aasta Eurovision on tühistatud. Oodates selgeid juhiseid ja seda, mis 2021. aastal tegelikult aset leiab, seisan ma nendel ebakindlatel ja väljakutset pakkuvatel aegadel murtud südame ja pisut kurvana. Meie ohutus peab olema esikohal! Lõpetuseks tänan kogu oma meeskonda. See aasta on juba olnud nii tore kogemus ja ma olen igavesti tänulik kogu töö eest, mida olete selle imelise teekonna jooksul teinud. Ükski sõna ei saa teid piisavalt tänada! Olen mõtteis ka koos kõigi Eurovisioni fännidega. Hoidke end.»

Norra / Ulrikke

«Oleme väga oodanud võimalust Norrat Rotterdamis esindada, kuid hetkel on palju olulisemaid asju kui muusikakonkurss – kaalul on elu ja tervis. Mõistan täielikult korraldajate poolt langetatud otsust ja fookus on nüüd koroonaviiruse ülemaailmse leviku takistamisel. Muidugi on mul ka kahju, kuid nüüd pean ma koos NRK-ga maha istuma ja uurima lähemalt, mida see tähendab.»

Rumeenia / Roxen

«Mul on väga kahju, et me ei lähe mais taas Rotterdami rahvusvahelisele areenile, kuid tervis on kõige olulisem ja peame kõik nüüd sellele keskenduma. Mul on väga hea meel, et mind valiti Eurovisionil Rumeeniat esindama ja ma tänan kõiki usalduse ning toetuse eest – nii rahvast ja heliloojaid kui ka meeskonda, kes on alati minuga.»

Ukraina / Go_A

»Tere sõbrad! Tõenäoliselt olete te näinud, et tänavune Eurovision tühistati arusaadavatel põhjustel. Meil on aga hea meel teile teatada, et esindame Ukrainat ka järgmisel aastal. UA: FIRST ja STB 2021 ei korralda riiklikku konkurssi. See tehti teatavaks Ukraina ametlikul Eurovisioni veebisaidil. Oleme väga tänulikud teie kõigi toetuse ja hullumeelsete emotsioonide eest, mida olete meile andnud. Endasse uskumise ja võiduka meele eest. Meie maailma ümber lülitumise ja nii lähedase muusikalise perekonnaks saamise eest! Hoolitsege endi ja oma lähedaste eest, hoidke tervisel silm peal! Ja kui olukord stabiliseerub, siis kohtume kindlasti kontsertidel ja festivalidel! Me armastame teid!«



Austria / Vincent Bueno

«Aitäh teile kõigile! Teie toetus on mu jaoks äärmiselt oluline. Hoian teid kursis uue muusikaga – seni hoidke end. Armastan teid.»

Tšehhi / Benny Cristo



«Sain just teada, et Eurovision 2020 jääb ära. Olen korraldajate seisukohaga täielikult nõus, sest hetkel peaks ainsana tähtis olema inimeste turvalisus üle kogu maailma. Soovin teile kõigile parimat tervist ning tänan teid minu poole saadetud suure armastuse ja lahkete sõnade eest.»



Kreeka / Stefania



Stefania postitas Instagrami storysse kreekakeelse pöördumise ning lisaks on Ateenast tulnud juba rõõmusõnum, et Stefania esindab kreeklasi ka järgmisel aastal.

Island / Daði og Gagnamagnið

«Eurovision 2020 jääb ära. See on pettumus, kuna ma tõesti ootasin esinemist Rotterdamis koos Gagnamagniðiga. Toetus on olnud tohutu ja esile on kerksinud palju uusi võimalus. Olen tuleviku pärast äärmiselt elevil. Suur aitäh!»



Moldova / Natalia Gordienko

«Karantiinivangla. Eurovision lükatakse edasi. Sain korraldajatelt ametliku kirja, milles teatati, et sel aastal võistlust ei toimu. Kuidas see jätkub ja mis formaadis – see on endiselt küsimus. Toetan korraldajate otsust, sest pole midagi tähtsamat kui inimeste tervis. Lisaks on mul kahju, et meil on see, mis meil on. Mul pole aga tuju haigena püsida. Hoolitsege oma lähedaste eest! Ma emban teid virtuaalselt (sest praegu hoiame me sotsiaalset distantsi)!»

Poola / Alicja

«Mu armsakesed! Äsja sai teoks halvim stsenaarium ja tänavune Eurovision Rotterdamis on ära jäetud. Me kõik teame selle põhjust. Tervis on kõige olulisem, hoolitseme selle eest nii hästi kui suudame! Praegu naasen stuudiosse uusi laule lindistama ja hoian teid kõigega kursis. Soovin teile parimat ja tahaksin teid kõiki lihtsalt rasketel aegadel kallistada! Püsige lainel»

San Marino / Senhit

«Mul on väga kahju. Nagu teate, siis on Eurovision 2020 tühistatud. Valulik, kuid paratamatu valik meie tervise jaoks. Kuid muusika jääb ja tänapäeval võib see anda meile jõudu edasi minna. #Freaky on laul, millega tähistatakse elu, vabadust, armastust selle kõikides selle vormides. Täna peame rohkem kui kunagi varem tundma üksteise lähedust, tantsima ja naeratama. Ärge seda kõigest hoolimata lõpetage.»



Serbia / Hurricane

«Meie kullakesed! Saadame teile sel puhul ametliku teadaande, et tänavune Eurovision on ära jäetud. Meil on väga kahju, et konkurss tühistati, kuid need on pädevate asutuste ennetusmeetmed ja otsused. Valmistusime justkui midagi pole juhtunud, kuid pärast Serbia Vabariigi valitsuse otsuseid me lõpetasime ja saime täna ametliku info, et Eurovision on ära jäetud. Me ei saa midagi muud teha, kui seda otsust austada. Loomulikult oleme me pettunud, ent mitte ainult Eurovisioni ärajäämise, vaid kogu meid heidutava olukorra pärast. Loodame selle agoonia võimalikult kiiret lõppu.»

Albaania / Arilena Ara

«Need on mõned sekundid intensiivsest LA-s veedetud kuust, kui loo «Fall from the Sky» kallal töötasime. Ma ei suuda kirjeldada, kui uhke, tore ja õnnelik ma selle üle olen. Mitte ainult mina, vaid igaüks, kes on sellesse laulu panustanud. Kogu pühendumus, kirg, armastus ja emotsioon, mis me sellesse panime. See on minu õnne definitsioon!

Täname teid kõiki kogu armastuse ja toetuse eest! Teie pärast on iga pingutus seda väärt! Miski pole tähtsam kui teie tervis. Palun püsige kodus! Püsige tervetena! Saadan teile kogu oma armastuse. Jumal õnnistagu teid kõiki!»



Armeenia / Athena Manoukian

«Kõik mu kallid. Elus peate teadma, et kõik juhtub põhjusega. Ja minu kogemuste kohaselt, kui midagi läheb valesti või ei lähe plaanipäraselt, siis tuleb ALATI midagi paremat ja suuremat. Seda usun ka nüüd. Mis iganes juhtus, juhtus AINULT hea pärast. Ja aeg näitab seda. Ma leian, et kohtasin hämmastavaid, kalleid ja ainulaadseid inimesi, oma meeskonda, oma Armeenia perekonda. Nad tegid nii palju tööd ja uskusid minusse TÕESTI. See on suurim kingitus. Olge kannatlikud, ÄRGE KUNAGI loobuge ja pidage meeles, et pärast vihma tuleb ALATI vikerkaar. Lõpuks ei jää meie töö tasumata. Armastan teid alati ja tänan teid kogu südamest armastuse ja toetuse eest. Palun hoolitsege endi eest. Parim on alles ees. Tuleme tagasi tugevamatena.»

Bulgaaria / Victoria

««Tears Getting Sober» on projekt, mis on minu kui artisti ja selle taga oleva suurepärase meeskonna jaoks ülimalt oluline. Mõistan ja austan seda vajalikku otsust, kuid usun, et tänavuse Eurovisioni artistid peaksid saama võimaluse esitada oma laule aastal 2021.»



Just Victoria pala peeti tänavu toimuma pidanud võistluse üheks suurimaks favoriidiks!

Taani / Ben & Tan

«Eiiiiiiiiiiiii...»

Soome / Aksel

Aksel jagas uudist oma Instagrami storys. Ülejäänud pärastlõuna veetis ta oma koeraga, kirjutades «Me lihtsalt tšillime, okei?».

Georgia / Tornike Kipiani

«Minu arvates on Euroopa juhtkond teinud väga lahke ja õige otsuse.»



Georgia saadab Tornike Kipiani järgmisel aastal uuele katsele.

Läti / Samanta Tīna

Samanta vestles oma fännidega Instagram story vahendusel. «Tere kõigile. Nagu te juba teate, ilmus kurb uudis, et Rotterdami Eurovisioni lauluvõistlus on selleks aastaks tühistatud. Ja kahjuks me ei kohtu Rotterdamis. Seega olen ma selle üle väga kurb. Kuid ma tahan lihtsalt teid kõiki üle Euroopa tänada toetuse eest. Me hingame jätkuvalt.»

Portugal / Elisa

«Praegust olukorda arvesse võttes otsustasid Eurovisioni korraldajad tühistada mais toimuma pidanud sõu. Meil on väga kahju, kuid me teame, et kõigi tervis on oluline. Olge tublid!»



Šveits / Gjon's Tears



«Eurovision on ära jäetud. Mul on vaja aega, et aru saada, mis nüüd selle olukorra ja mu lauluga toimub! Lihtsalt hoolitsege enda ja oma perekonna eest. Tänan teid toetuse eest ja soovin, et näeksin teid pärast minu delegatsiooni ja EBU otsuseid aastal 2021.»