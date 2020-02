«See võit on minu jaoks tähtis. Sellepärast ma terve nädala kanepit suitsetasingi,» teatas Lewis, kel on nüüd profkarjääri jooksul viiest matšist viis võitu.

Mees on tuntud oma matšijärgsete kommentaaride poolest. Pärast eelmist võitu lasi ta ringis püksid maha ja teatas, et tema munadel on palav.