VIDEO ⟩ Kas Londoni professor tegi koroonaviiruse ravimiseks läbimurde?

Kuna see vaktsiin on alles loomise ja katsetamise järgus, siis ei saa sellega veel uude koroonaviirusesse 2019-nCoV nakatunuid ravida.

Shattock on nende viroloogide seas, kes maailma erinevates paikades teevad katseid, et saada uue koroonaviiruse ravimiseks vaktsiin.

Ta lisas, et nad said selle vaktsiini õigel ajal, sest kui uus koroonaviirus muutub pandeemiliseks, siis võib sellest abi olla.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et katsetamisjärgus vaktsiinid ei ole veel ravimid, millega koroonaviiruse patsiente ravida.

Läänes on Hiina võime kritiseeritud, et nad ei reageerinud uue koroonaviruse levimisele kiiremini.

Uus koroonaviirus hakkas möödunud aasta lõpul levima Hiinas Hubei provintsis Wuhanis. Tänase 5. veebruari seisuga on selle tagajärjel surnud ligi 500 inimest ja umbes 25 000 on nakatunud.

Koroonaviirused kuuluvad Coronavirus perekonda. Selle viiruse osakesed ehk partiklid on välimuselt päikesekrooni sarnased. Koroonaviiruste pinnal on nuia-kujulised modustised, mis on pinna-glükoproteiinid, mille pikkus on 20 nanomeetrit ja laius 5 – 11 nanomeetrit.