KLIPP ⟩ KORRALIK KOMEJANT: politsei eest antiradarit peitnud pereema kavalus ei läinud läbi

«Üldjuhul kui sõiduk kinni peatatakse, on juhtide esmane reaktsioon seade ära peita,» sõnas «Reporteris» Tartu liiklustalituse välijuht Sander Kullamaa . «Kui meil on põhjendatud kahtlus olemas, siis me saame selle auto läbi vaadata. Väga tihti me ei eksi ja selle seadme ka üles leiame,» lisas ta.

Ei möödunud kaua aega, kui politseiniku terav pilk taamalt murult antiradari avastas. «Ütleme, et seadmete kasutamine on üldjuhul populaarne. Kui jälgida sotsiaalmeediagruppe, siis on näha, et huvi on suur.» Karistus antiradari kasutamise eest on kuni 400 eurot. Raskem karistus on aga radarist ilmajäämine, sest nende hinnad võivad ulatuda 4000 euroni.