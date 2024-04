VIDEOD ⟩ Dubai üleujutuste keskel olev eestlanna: tänavatel on täielik kaos nagu õudusfilmis!

Araabia Ühendemiraate on tabanud tugevad vihmasajud, mis said alguse esmaspäeval. Kõige hullemini räsis torm Dubaid teisipäeval, kui ühe päevaga sadas maha sisuliselt pooleteise aasta vihm.

Ehkki praegu paistab Dubai Marinas päike, siis kohalike sõnul on tormi ja üleujutustes kaotanud elu mitmed, kui mitte kümned inimesed.

«Tänavatel on täielik kaos. Nagu õudusfilmis! Vaade on kohutav ja kõigil on hirm nahas. Paljud inimesed, kes on püüdnud üle tee minna, saavad elekrtišoki tagajärjel surma,» räägib Dubais elav Maria. «Keeristormi pärast kartsid inimesed oma elu pärast,» lisab ta.

Poolteist aastat Dubais elanud Maria kirjeldab, et väga paljudel on kodud täiesti üle ujutatud. Korteritesse sajab vett sisse, mööbel lendab toast ja rõdult tänavale. Puud tulevad koos juurtega maa seest välja. Kallid brändipoed, seejuures Dubai Mall, on saanud suuri veekahjustusi ja kohati on majade laed sisse varisenud.

«Kellel ei ole kodud kindlustatud, neil on eriti halb seis,» nendib ta ja lisab, et paljud kohalikud on kodudesse justkui lõksu jäänud. «Nad ei saa üleujutuste tõttu kodudest välja minna, ei tööle ega poodi. Kellel on poed kaugemal kodust, nad lihtsalt nälgivad.»

Veetasapind on kohati tõusnud auto katusteni.

Üks suuremaid torme oli Dubais 2016. aastal, ent praegusi üleujutusi peetakse 75 aasta suurimaks.