UNETU ÖÖ JA PIIKSUVAD MASINAD ⟩ «Mõtlesin, kas nüüd ongi kõik?» Aastane poiss neelas alla patarei, mis söövitas ta söögitoru

«Räägin teile loo, miks on vaja maal elades omada tervet ja sõidukorras autot!» Märjamaa vallas elav Liina räägib, et tema aastane poeg jäi ellu vaid tänu sõbrale, kes autot laenas. «Nad ei saatnud kiirabi välja.» Nüüd otsib pere kedagi, kes oleks nõus järelmaksuga autot neile müüma, et neil oleks võimalik vajadusel kiiresti abi saada.