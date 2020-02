Austraalias üritavad petised traagiliselt hukkunud laste arvelt raha teenida

Õnnetuses hukkus neli last ja sai vigastada kolm last. Kolm hukkunutest Antony, Angelina ja Sienna Abdallah olid kõik ühe pere lapsed. Neljas hukkunu oli nende nõbu Veronique Sakr.

Seoses juhtunuga on mitmetel erinevatel rahakogumisplatvormidel avatud võimalus laste matuste toetuseks annetusi teha. Selles ei olekski midagi imelikku, kui need oleks pere või lähedaste avatud.

Uus-Lõuna-Walesi politsei hoiatab aga kõiki, et laste surmaga seotud rahakogumiste taga on hoopis petturid, kes tahavad pere tragöödiast kasu lõigata.

Näiteks ühel rahakogumise lehel, mida haldab GoGetFunding, on väidetavalt annetuste kogujaks laste ema Leila Abdallahi, kuid postituses on hukkunud poisi nimi valesti kirjutatud.

See võltsleht kandis nime «Angelina, Anthony ja Sienna matusefond» ja selle lehe kaudu on heausksed inimesed aga petturitele andnud juba üle 2000 Austraalia dollari, vahendas The Daily Telegraph.