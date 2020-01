SALAKAAMERA ⟩ Dementse vanadaami tagant juveele ja raha varastanud hooldaja jäi eriti haledalt vahele

Lisaks selgus videosalvestistelt, et hooldaja ei süstinud dementsele vanadaamile igapäevaselt arsti kirjutatud ravimit, mis päädis sellega, et Sheila Wade'il tekkisid hingamisraskused. «Ta helistas mulle mitmel ööl, et ei saa hignaga ja et ma talle appi tuleksin,» kirjeldas John Wade ema üleelamisi.