TERAV KEEL ⟩ Kas Marko Reikop tõesti solvas president Kaljulaidi intervjuus?

Sellega president siiski rahul ei olnud. Ta kirjeldas taasiseseisvumise järel nähtud kitsikusepäevi. «Ja siis te ütlete, et ma unustan ära selle, mida tähendab see, kui poodi minnes peab väga hoolega vaatama, millist leiba osta. Ma ei ole sellega nõus, see on ebaõiglane!» ütles Kaljulaid.