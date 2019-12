VIDEO ⟩ Suri jää-ämbri väljakutse inspiratsiooniks olnud USA sportlane

34-aastasena surnud Fratesil oli amüotroofiline lateraalskleroos (ALS), mis on lihaste kõhetumist põhjustav närvihaigus, millele puudub seni ravi, teatab msn.com.

«Pete ei kurtnud mitte kunagi, et ta on haige. Ta nägi oma haiguses võimalust olla inspiratsiooniks ja aidata teisi, kellel on sama haigus,» teatas pere.