Aastatel 1998–2015 andis iga riik ainult ühe punktikomplekti, mis võttis arvesse nii ekspertide kogu kui ka avalikkuse hääli. Alates 2016. aastast on iga osalev riik jaganud kahed punktid: ühed žüriilt ja teised avalikkuselt. Täispunktide võrdlemisel on arvesse võetud võistlusi, kus riik on vähemalt korra andnud 12 punkti.