PILTUUDIS Sarnased? Läti eurolaulikut võrreldakse kodumaise tsirkuseartistiga

Nii mõnedi fännid leiavad, et Lätit esindanud Dons sarnaneb akrobaat ja tsirkusekunstnik Vello Vaheriga . Nagu kaks tilka vett?

Dons, kes esindab Lätit tänavu ballaadiga «Hollow», on teenekas Läti artist, kes on välja andnud juba üheksa albumit. Ta on võitnud mitmeid Läti raadio- ja muusikaauhindu.