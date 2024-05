Põhjamaadest on saamas reisigurmaanide meka

USA firma Virtuoso andmetel on selleks suveks Skandinaaviasse reise broneeritud ja ostetud mullusega võrreldes 77 protsenti rohkem. Rootsi osas öeldi, et huvi on plahvatuslikult kasvanud, sest kasv on 145 protsenti. Ka Taani on varasemast 75 protsenti rohkem broneeringuid, sama kehtib ka Norra kohta, teatab Fox News.