KLÕPS Sepo Seemani näitlejast poeg Oskar sai kaksikute isaks

Õhtuleht kirjutab, et näitleja Oskar Seemani ja tema fotograafist kallima Elis Jurkatami perre sündisid märtsis kaksikud.

Kaks aastat tagasi rääkis Seeman raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast», et vastavalt isa eeskujule, rikastab ka tema täna Eesti näitekunsti maastikku.

«Pean tunnistama, et mu isa nimi on mulle avanud nii mõnegi ukse. Püüan endale meelde tuletada, et näitlejaanne pole midagi seesugust, mida kõigile kaasa antud. Samas, isegi kui mingi uks tundub olevat lausa pärani lahti, hindan seda loomulikult väga kõrgelt,» sõnas ta toona.