OTSE LISSABONIST ⟩ Millise sõnumiga läheb ookeani ületanud Greta Thunberg seekord maailma poliitladviku ette?

On kolmapäeva hommik. Kell on 8 (Eesti aja järgi 10) ja Lissaboni Doca de Santo Amaro huvilaevade kai äärde on kogunenud hulk inimesi, kes kõik ootavad 16-aastase Rootsi kliimaaktivisti Greta Thunbergi saabumist.

Eile õhtul teatas Thunberg oma sotsiaalmeediakontode vahendusel, et jõuab Lissaboni kella 8 ja 10 vahel. Thunberg on viimased 21 päeva seilanud Atlandi ookeanil katamaraani La Vagabonde pardal.

Kuigi algselt plaaniti, et Thunberg astub üles ka Portugali parlamendi ees, siis esmaspäeva õhtuks oli selge, et «ilmastiku süül» ei jää noorel kliimaaktivistil aega parlamendi poole pöörduda. Nimelt peatub Thunberg Lissabonis vaid mõne tunni ja sõidab siis rongiga edasi Madridi, kus toimub ÜRO kliimakonverents, mille aukülaline noor kliimaaktivist on.

Lisaks fännidele ja hulgale ajakirjanikele tervitas Greta Thunbergi sadamas ka Lissaboni linnapea Fernando Medina ning teised ametnikud ja poliitikud. Noor kliimaaktivist on Lissabonis vaid mõned tunnid ning suundub siit edasi Madridis toimuvale ÜRO kliimat käsitlevale tippkohtumisele.

Thunbergi ei tulnud sadamasse tervitama aga Portugali president Marcelo Rebelo de Sousa. Muidu väga suure rahvamehena tuntud Marcelo Rebelo de Sousa ütles, et ei osale kohtumisel, sest ei taha sellest poliitilist sündmust teha. Sellest hoolimata kinnitas president, et Greta Portugali tulek on suur õnn ja kõigile mobiliseeriv tegur, vahendas uudisteportaal Portugal Resident.

Kell 10.03: Väljas on talviselt külm (+11), aga päike paistab. See on justkui märk, et päike tuleb välja, sest viimasel ajal on siin muidu ainult sadanud. Kohal on umbes 20 telekanalit ja lugematu hulk muid väljaandeid.

Mina eesti ajakirjanikuna suutsin juba ka natuke elevust tekitada, sest arvati, et olen nii kaugelt kohale sõitnud spetsiaalselt Greta pärast. Lisaks tavakaameratele lendavad õhus droonid. Tunne on, nagu saabuks kohale suur superstaar. Viimati oli mul selline elevus sees kunagi aastaid tagasi, kui õnnestus Tallinnas pildistada ja kohtuda Lenny Kraviziga.

Kell 10.04: Gretat veel kuskilt ei paista, kuid see ei tundu kedagi morjendavat. Kõik on rõõmsad ja sagivad ringi.

Kell 10.14: Kohal on ka eelmisel reedel toimunud kliimastreigi korraldaja Antonio Assuncao (16), kes rääkis täna hommikul Elu24-le, et meeleolu on ülev ja ärevus hinges, sest lõpuks kohtub ta oma iidoliga. «Ärkasin kell kuus, et siia tulla,» avaldas noormees.

#fridaysforfuture Lissaboni kliimastreikide üks organiseerijaid, 16-aastane Antonio Assuncao. FOTO: Elu24

Kell 10.17: Kohal on ka kliimaaktivistid. Anne Sealand (33) on inglise keele õpetaja, kes jättis täna Greta pärast kooli minemata. Küsimisele, kas Greta ei peaks koolis olema, vastas Anne: «Ma arvan, et see, mida ta praegu teeb, on palju kasulikum, kui see, mida koolis tehakse. Ta õpetab meie noortele palju enamat.»

«Me võitleme selle eest, et Lissaboni ja Porto lennujaamasid ei laiendataks. See hävitab meie looduse. Minu jaoks on oluline see töö, mida ta teeb, kuigi ta on alles teismeline ega pruugi kõike teada,» lisas õpetaja.