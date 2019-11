Protestipilt: napis pesus üksikema poseeris koos 5-aastase tütrega

Sammii Lively tundis, et ta ei taha varjata 5-aastase tütre Mia eest oma elatise teenimise allikat ning postitas sotsiaalmeediasse foto, millel poseerib koos tütrega.

Lively selgitas, et tema töö on inimestes tihti pahameelt esile kutsunud, kuid ta tahab olla tütrega aus. Lisaks on ta oma töö üle «uhke» ja «tänulik», sest see võimaldab tal lapse eest hoolt kanda.

Sammii Lively teenib elatist ka fotomodellina. FOTO: Caters News/Scanpix

Naine kirjutas avaldatud foto juurde: See foto paneb mind uhkena tundma. Milline elu mul on ja kui tänulik ma selle eest olen! Ma näen, kuidas mu ilus tütar mind vaatab ja see on parim tunne maailmas!»

Lively töötab juuksurina, aga osaleb ka pesus pildistamise fotosessioonidel. Lively sõnul soovib ka Mia juuksuriks saada.

«Ma poleks kunagi arvanud, et olen üksikema ja et see nii raske on. Kuigi kogu teekond on olnud seda väärt!» rääkis Lively. «Armastan oma tööd, aga teised seostavad mu fotosid seksuaalse alatooniga. Mina näen seda kui kunsti. Fotograafidel on visioon ja ma aitan neil pildi kaudu lugu rääkida.»