Michael Schumacheri manager süüdistab voremliässa naist tõe varjamises

Hiljuti Schumacheri esimese maailmameistrivõistluste 25. aastapäeva tähistava Saksa dokumentaalfilmi jaoks antud intervjuus väitis Weber, et ta on proovinud korduvalt Schumacheriga kohtuda, kuid kõik püüded kohtuda on vormelisõitja naine Corinna tagasi lükanud.

«Ma tean, et Michael sai õnnetuses raskelt viga, aga kahjuks puudub mul igasugune info selle kohta, kuidas on kulgenud tema paranemine,» rääkis Weber.

«Ma usun Michaeli paranemisse, sest tean, et ta on võitleja. Kui on võimalus, siis ta kasutab seda. See ei saa olla lõpp. Ma palvetan tema eest ja olen veendunud, et näeme teda uuesti,» ütles Weber.