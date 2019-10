Juutuuber Anita Sibul näitab kurve ja nahutab vihkajaid

Anita kirjutas ühe pildi all: «Swimming in all the hate i've ever got😂 lol wish it was true so I could say haters are pretty 😈» («Ujun kogu selle vihkamise sees, mis minu osaks on langenud 😂 lol oleks see kõik ka tõsi, siis võiksin tõdeda, et vihkajad on kenad 😈»